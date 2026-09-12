Konya'da kendini polis ve savcı diye tanıtıp dolandıran 2 şüpheli Bolu'da yakalandı - Son Dakika
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Konya'da kendini polis ve savcı diye tanıtıp dolandıran 2 şüpheli Bolu'da yakalandı

Konya\'da kendini polis ve savcı diye tanıtıp dolandıran 2 şüpheli Bolu\'da yakalandı
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Konya'da kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran 2 şüpheli, ziynet eşyaları ve nakit parayla kaçmaya çalışırken Bolu'da yakalandı. Üzerlerinde ele geçirilenler arasında 45 Ata altını ile 14 bin lira nakit para da bulunurken, şüpheliler tutuklandı.

Konya'da kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran 2 şüpheli, ziynet eşyaları ve nakit parayla birlikte kaçmaya çalışırken Bolu'da yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 45 Ata altını, 5'li Reşat altını, 160 gram bilezik ve çeşitli ziynet eşyaları ile 14 bin lira nakit para çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Arif Çelebi Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Korku ve panik oluşturarak vatandaşın ikametindeki yüklü miktardaki ziynet eşyası ve nakit parayı elden teslim alıp olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin ziynet eşyaları ve paraları aldıktan sonra iki farklı ticari taksi değiştirerek İstanbul istikametine gittikleri belirlendi. Şüpheliler, ekiplerin takibi sonucu Bolu ili Anadolu Otoyolu üzerinde yakalandı.

Üzerlerinden ziynet eşyaları çıktı

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, mağdur vatandaşın elden teslim ettiği ziynet eşyaları ve nakit paranın tamamı ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 45 adet Ata altın, 1 adet 5'li Reşat altın, 6 adet Ajda bilezik (60 gram), 2 adet Adana burması (100 gram), 3 adet çeyrek altın, 1 adet 1 gram altın, 1 adet altın zincir, 1 adet altın bileklik, inci kolye, bileklik ve yüzükler, 14 bin lira nakit para bulundu. Şüpheliler A.K. ve D.Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Konya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para ya da ziynet eşyası talep eden kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi. Emniyet yetkilileri, bu tür bir durumla karşılaşılması halinde vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Konya, Polis, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kendini polis ve savcı diye tanıtıp dolandıran 2 şüpheli Bolu'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kendini polis ve savcı diye tanıtıp dolandıran 2 şüpheli Bolu'da yakalandı - Son Dakika
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