Konya'da 30 koyun çalındı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da 30 koyun çalındı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Konya\'da 30 koyun çalındı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, küçükbaş hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili 30 koyun ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İstihbari çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren R.H. tespit edildi ve koyunlar sahibine teslim edildi.

27.03.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
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Konya'nın Çumra ilçesinde, jandarma ekiplerinin küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili yaptığı çalışmada 30 koyun ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çumra ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 112 Acil Çağrı Merkezine gelen küçükbaş havyan hırsızlığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hayvanların sahibi O.H.'nin kuzeni olan R.H.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. R.H.'nin 30 koyunu M.A.'ya sattığını belirleyen ekipler, M.A.'nın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda, 30 koyun bulunarak sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi R.H. gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 30 koyun çalındı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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