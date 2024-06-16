Konya'da kurbanlık hayvan çatıya çıkarak sahibini şaşırttı - Son Dakika
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Konya'da kurbanlık hayvan çatıya çıkarak sahibini şaşırttı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Hayvanın çatıdan düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Güçlükle yakalanan hayvan, tekrar kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

16.06.2024 11:21
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Konya'da şaşkına çeviren olay: Kurbanlık büyükbaş hayvan sahibinden kaçarak çatıya çıktı

KONYA - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Çıktığı damdan düşen büyükbaş hayvan güçlükle yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı. Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı. Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan büyükbaş hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı. Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü daha sonra tekrar kaçmaya çalışan hayvanın vatandaşlar tarafından yakalandığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da kurbanlık hayvan çatıya çıkarak sahibini şaşırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kurbanlık hayvan çatıya çıkarak sahibini şaşırttı - Son Dakika
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