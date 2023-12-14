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Konya'da mermer yüklü tır devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da mermer yüklü tır devrildi, 5 kişi yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde kontrolden çıkan mermer yüklü bir tır, 2 araca çarparak devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya\'da mermer yüklü tır devrildi, 5 kişi yaralandı
14.12.2023 - 21:07,  Güncelleme: 21:08
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Konya'da kontrolden çıkan mermer yüklü tır 2 araca çarparak devrildi. Tırdan saçılan mermerler araçlara çarparken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alparslan Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatıp Caddesi istikametinden Adliye istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ALL 883 plakalı mermer taşıyan tır, Ayşe Kemerşah Caddesi ışıklı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki 2 araca çarparak yan yattı. Aracın dorsesinde bulunan mermer bloklar yola düşerek karşı şeride savruldu. Olayda karşı şeritten gelen 6 araç da düşen mermerlerden zarar gördü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tır sürücüsü ve mermerlerden zarar gören araçlar içerisinde bulunan 4 kişi kontrollü olarak çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Antalya Çevre Yolu Caddesini trafik akışına kapattı. Mermer bloklarının kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılacak. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da mermer yüklü tır devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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