Konya\'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Sonrası Garajda Maddi Hasar Meydana Geldi

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Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil evin garajında çıkan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrası garajda maddi zarar meydana geldi.

Yangın, Kulu ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesindeki müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kemal D.'ye ait tek katlı müstakil evin aşhane olarak da kullanılan garajında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi ve komşular, fark ettikleri yangını söndürmek için müdahale bulundu. Yangını söndürmekte yetersiz kalınması üzerine olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bir süre yapılan soğutma çalışmalarının ardından alevler tamamen söndürüldü. Yangın sonrası garajda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor. - KONYA