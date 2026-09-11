Konya'da okul güvenliği toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Konya'da okul güvenliği toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı

Konya\'da okul güvenliği toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı
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Konya Valiliği tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda okullarda alınan güvenlik tedbirleri, TYP kapsamında görevlendirilecek Okul Bahçe Görevlileri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Konya Valiliği tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde Konya'daki okullarda alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda; yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirilmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilmesi planlanan Okul Bahçe Görevlileri konusunun da değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sunuldu. Toplantıda ayrıca okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş ve öneriler değerlendirildi. Vali İbrahim Akın'ın başkanlığındaki toplantıya; İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutan V. Albay Yücel Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Konya Valiliği, İbrahim Akın, Güvenlik, 3. Sayfa, Bahçe, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da okul güvenliği toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da okul güvenliği toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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