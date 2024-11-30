Konya'da Otobüs ile Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Otobüs ile Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya\'da Otobüs ile Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde otobüs otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı, tedavi altına alındı.

30.11.2024 17:28
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Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya Kara yolu üzerinde Derebucak ilçe girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan 42 FLK 02 plakalı yolcu otobüsü aynı yönde hareket halinde olan 07 BVS 346 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yoldan çıkıp şarampole devrilerek yan yatan otomobildeki sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Otobüs ile Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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