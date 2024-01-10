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Konya'da Otomobil Çarptı, Çocuğun Üzerine Ceket Örtüldü - Son Dakika
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Konya'da Otomobil Çarptı, Çocuğun Üzerine Ceket Örtüldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Vatandaşlar, çocuğun üşümemesi için üzerine ceket örttü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da Otomobil Çarptı, Çocuğun Üzerine Ceket Örtüldü
10.01.2024 - 17:54,  Güncelleme: 17:55
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Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Vatandaşlar üşümemesi için çocuğun üzerine ceket örttü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ulusal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüsten otogar istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 KD 185 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki B.Y.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuğun üzeri üşümemesi için vatandaşlar tarafından ceket ile kapatıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 12 yaşındaki B.Y., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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