Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Konya\'nın Kulu ilçesinde otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole uçtu ve sürücü yaralandı. Kazada, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptığı ve daha sonra şarampole uçtuğu belirtildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.05.2024 09:44
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Kulu Kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kulu istikametine seyir halinde olan M.C.D. (25) idaresindeki 42 AOM 83 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra şarampole uçarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü M.C.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika

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