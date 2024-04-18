Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Konya- Adana kara yolu üzeri Karapınar ilçesi Akören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 45 ACF 268 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü RK. ile araçta yolcu olarak bulunan K.B.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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