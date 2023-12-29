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Konya'da park halindeki kamyona çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da park halindeki kamyona çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da park halindeki kamyona çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
29.12.2023 - 09:51,
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 21.00 Konya- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelen H.İ.D. idaresindeki 42 FHF 67 plakalı kamyon, Olof Palme Bulvarı üzerinde bir marketin önüne park etti. Aynı istikametten gelen İ.K. idaresindeki 06 DYG 960 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyonun arkasından çarparak durabildi. Kazı ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.S., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kaza sonrası otomobilin kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Ankara, Konya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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