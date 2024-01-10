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Konya'da sahte kimlikle yakalanan aranan şahıs 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya - Son Dakika
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Konya'da sahte kimlikle yakalanan aranan şahıs 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Konya'nın Karapınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, hastanede sahte kimlikle yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan sahte kimlikle birlikte polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şahsın cinayet de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya\'da sahte kimlikle yakalanan aranan şahıs 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya
10.01.2024 - 23:39,
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Konya'nın Karapınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi geldiği hastanede sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Devlet Hastanesine gelen ve bir köşede uzun süre oturan şahıs, görevli sağlık personelinin dikkatini çekti. Sorulara çelişkili cevap veren kişinin durumundan şüphelenen sağlık personeli durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri geldi. Polis ekiplerini görünce engelli rolü yapan ve dilenci olduğunu belirten şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktı. Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şahsın Çumra ilçesi nüfusuna kayıtlı D.M. (55) olduğu tespit edildi. S.M.'nin, cinayet de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da sahte kimlikle yakalanan aranan şahıs 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya - Son Dakika


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