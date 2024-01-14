 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın önünde yaşanan silahlı kavga olayında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Konya\'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı
14.01.2024 - 10:23,
Abone Ol

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın önünde yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga olayında gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Olay, Cuma günü gece saatlerinde Beyşehir'in Hacıakif Mahallesi 40661 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrese bir otomobille gelen Cengiz Saygın (36) ile ailesiyle birlikte apartmanda oturan Ö.E. arasında bina dış kapısının önünde silahlı kavga çıktı. Cengiz Saygın kavgada ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli Ö.E. olay yerinden kaçtı. Cengiz Saygın tedavisi için sevk edildiği Konya Şehir Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1'İ kadın 3 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Cengiz Saygın ile birlikte otomobille adrese gelen ve olay sonrasında aynı araçla uzaklaşan İ.Ö. yakalandı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari katil zanlısı Ö.E.'yi yakalamak için Konya'dan gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müşterek bir çalışma yürüttü. Şüphelinin ilçenin Avdancık Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, Ö.E.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi Ö.E.'yi azmettirdiği ve saklanmasına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir kamu kurumunda görev yaptığı öğrenilen kadın çalışan M.Ç.'yi de gözaltına aldı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ö.E. ile M.Ç. ve İ.Ö. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Adliye çıkışında cinayet şüphelisi Ö.E. gazetecilerin sorularına cevap vermezken, diğer 2 şüpheli ile birlikte Seydişehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beyşehir, Konya, kavga, Olaylar, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22
İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı

Son Dakika
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:42:43. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement