Konya'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde oturduğu apartman önünde silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk annesi kadın, hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise intihar etmek için kendi kafasına ateş etti ve tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.06.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da oturduğu apartman önünde silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadını vurduktan sonra Kendi kafasına ateş ederek intihar eden zanlı ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek alıp sokak üzerinde oturduğu apartmanın önüne gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, arkadaşı olduğu belirtilen Arafa Y.'nin (44) silahlı saldırısına uğradı. Zanlı Arafa Y., Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtı, göğsü ve kafasından ağır yaralanan Ümmü Döğer ve zanlı Arafa Y. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan 4 çocuk annesi Ümmü Döğer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Arafa Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuklu, Çocuk, Konya, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
10:26 Uyarıyı üzerine alınan kadın, başörtülü hemcinsine korku dolu anlar yaşattı Uyarıyı üzerine alınan kadın, başörtülü hemcinsine korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 12:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement