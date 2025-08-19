Konya'da Taciz Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Konya'da Taciz Zanlısı Tutuklandı

19.08.2025 17:21
4 yaşındaki kız çocuğuna taciz eden şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan apartmanın önünde arkadaşlarıyla oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu elinden tutarak apartmanın içine götüren tacizci, iddiaya göre apartman boşluğunda cinsel istismarda bulundu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kız çocuğunun durumu annesine bildirmesi üzerine polisten yardım istendi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonrası 24 yaşındaki A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

16:20
14:40
