Konya'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Konya'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Konya\'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı
11.07.2026 11:47
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Konya'da tefecilik suçuna yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Konya'da polis ekipleri tarafından tefecilik suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli şahsın ikamet ve iş yeri olan 11 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet tabanca, bin 173 adet fişek, 6 adet tüfek, 8 adet sikke, 4 adet el dedektörü, 936 gram esrar maddesi (daralı ağırlıklı), 9 kök kenevir bitkisi, 4 adet senet ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında "Tefecilik" suçundan adli işlem başlatılırken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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