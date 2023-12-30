Konya\'da tır başıboş eşeklere çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde kara yoluna çıkan başıboş eşeklere tır çarptı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Konya Ankara Kara yolu üzeri Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki 42 PP 683 plakalı tır, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi yol ayrımında aniden yola çıkan 2 eşeğe çarptı. Kazada eşeklerden birisi telef olurken, diğeri yaralandı. Telef olan ve yürüyemeyen eşek başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için yolun kenarına çekildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, eşeklerin sahibinin bulunması için belediyeden yardım istendi. - KONYA