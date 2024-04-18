Konya'da Torunun Anneannesini Yaraladığı Olayda Şok Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Konya'da Torunun Anneannesini Yaraladığı Olayda Şok Detaylar Ortaya Çıktı

Konya\'da Torunun Anneannesini Yaraladığı Olayda Şok Detaylar Ortaya Çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir torun, tartıştığı anneannesinin kafasını duvara vurup bıçakla yaraladı. Olayda teyzesinin de dişlerini kırdığı belirlendi. Torunun 1 ay önce yurt dışından gelerek anneannesinin yanına geldiği öğrenildi. Yaralanan anneanne ve teyze hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

18.04.2024 17:14
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Konya'da tartıştığı anneannesinin kafasını duvara vurup bıçakla yaralayan torunun 1 ay önce yurt dışından geldiği, olay sırasında teyzesinin de dişlerini kırdığı ortaya çıktı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1'inci katında oturan 84 yaşındaki Sahure Dudu B., kızı H.B. ve aynı evde beraber kaldığı torunu Talha Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma sırasında Talha Ç., önce teyzesinin dişini kırdı, daha sonra anneannesine yanında bulunan bıçak ile saldırdıktan sonra yaşlı kadını kafasını duvara vurarak yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ulaştığı adreste şüpheli Talha Ç.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayda torunu tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sahure Dudu B. ile kızı Hasibe E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sahure Dudu B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kızı Hasibe E.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Talha Ç.'nin ilk ifadesinde olayla ilgili soruları cevaplamadığı öğrenildi.

1 ay önce yurt dışından anneannesinin yanına gelmiş

Olayda ağır yaralanan anneanne Sahure Dudu B.'nin yakınları, Talha Ç.'nin yurt dışında yufkacıda çalıştığını ve 1 ay önce Konya'ya gelerek anneannesinde kalmaya başladığını, olaydan önce ise anneanne ile torunun hiç kavga etmediğini ifade etti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Torunun Anneannesini Yaraladığı Olayda Şok Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Torunun Anneannesini Yaraladığı Olayda Şok Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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