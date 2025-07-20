Konya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, şehrin en işlek caddesinde makas atarak seyreden otomobil, trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen bir araç ile park halindeki otomobillere çarptı, ortalık adeta savaş alanına dönerken 6 araçlı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolunun şehir merkezinden bağlantısını sağlayan Hacıarmağan Mahallesi Köprübaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. (19) idaresindeki 07 NA 0602 plakalı otomobil cadde üzerinde orman kavşağı yönüne seyir halinde iken trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil ile yolun sağında park halinde olan araçlara çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil yol üzerinde devrilerek yan yatarken, park halindeki bir araç çarpışmanın şiddetiyle kaldırım üzerine çıkarak yan yattı. Park halindeki 5 araçta da kazada maddi hasar oluştu. Park halindeki otomobillere çarparak devrilen aracın sürücüsü ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan G.E. ile Y.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen LPG'li otomobildeki gaz kaçağına müdahale etti. Polis ekipleri, cadde üzerinde önlem aldı, kaza yerine kimseyi yaklaştırmadı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle güzergah uzun süre ulaşıma kapalı kalırken, araç trafiği alternatif güzergahlardan devam ettirildi. Cadde, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Polis, KGYS kameralarına yansıyan kaza kayıtlarını incelemeye alırken, kazanın otomobil sürücüsünün cadde üzerinde makas atarak ilerlemesi sonucu yaşandığını belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA