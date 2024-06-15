Konya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçe merkezinden Karacadağ istikametine gitmekte olan A.O. (37) idaresindeki 06 TSB 17 plakalı Fiat marka otomobil ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yola çıkan S.K. yönetimindeki 42 GG 222 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve aynı aileden Y.O. (40), M.O. (6), S.O. (4) ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.K. (59) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yola doğru hareket eden hafif ticari araç ile yoldan gelmekte olan otomobilin çarpışması yer alıyor. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA