Konya'da Trafik Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti, Ailelerinden Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Konya'da Trafik Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti, Ailelerinden Adalet Çağrısı

Konya\'da Trafik Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti, Ailelerinden Adalet Çağrısı

Konya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 13 yaşındaki iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Aileler, çocuklarının hayallerinin yarıda kaldığını belirterek adalet talep etti.

23.04.2025 10:22  Güncelleme: 10:25
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Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve aynı kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocukların babaları, 23 Nisan'da okulda düzenlenecek törende çocuklarının görevli olduğunu ve hayallerinin yarıda kaldığını belirterek, çocuklarının 23 Nisan hayallerini anlattı.

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki M.K. idaresindeki 42 AYZ 760 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Karatay Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin ile 13 yaşındaki Faik Özgün'e çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada çocuklardan Kemal Taha Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Faik Özgün ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Faik Özgün'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Üç çocuğundan biri kazada ağır yaralanan Ekrem Özgün, "Kazayı ilk duyduğumda babam haber verdi ama sadece 'kaza oldu, hızlıca gel' dedi. Eşimle çıkıp gittiğimde olay yerine şok geçirdim. O anda arabaya bindik doğruca Şehir Hastanesine geldik. 'Çocuğun durumu kötü' dediler. Hayati tehlikesi devam ediyordu ve çocuğum entübe halen. 4 gündür hastanede yatıp kalkıyoruz. Kazada çocuğumun her yeri kırılmış. İç kanamaları çok" dedi.

"Onu alkışlayacağımıza şu an hastanede ondan gelecek haberi bekliyoruz"

Oğlunun kazada hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin ile çok iyi arkadaş olduğunu ve 23 Nisan'da sahne almak için hazırlık yaptıklarını anlatan baba Özgün, "Çocuğum Kemal'le devamlı okula gider gelirdi, iyi arkadaşıydı. Okuldaki öğretmenleri, müdürü hepsi çok severdi çocuklarımızı. Faik zaten başarılı bir öğrenciydi. Bütün döneminde ya takdir ya teşekkür belgeleri getirdi. Bütün dönemi başarılıydı. Futbolu çok seviyordu ve futbola devamlı giderdi. 23 Nisan Çocuk Bayramı için hazırlıklara başlamıştı. Okulda devamlı dersini çalışırdı. 23 Nisan'da çocuğumun okuluna gidecektik, sahnede şiir okuyacaktı. Onu alkışlayacağımıza geldik şu an hastanede ondan gelecek bir haberi bekliyoruz. Devlet büyüklerimizin o okul geçidinin oraya kasis istiyoruz. Bir de devlet büyüklerimizden şimdi kaza yapıp cinayet işleyenler yatıp çıkıyor bu öyle olmamalı. Çocuklarımızın başına gelen olay cinayettir. Sürücünün kullandığı aracın hızı yüksekmiş o süratle geçerken çocuklara vurmuş. Frene dahi basmadan çarpmış, daha sonra da olay yerinden ambulansı dahi aramadan kaçmış. Tek temennimiz adalet. En ağır ceza verilmesini istiyoruz. Bir daha kimsenin canına, malına zarar gelmesin" şeklinde konuştu.

"Evlatlarımızı alkışlamamız gerekirken, Faik çocuğumuzun yanına geldim"

Kazada hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin'in babası Adem Keskin ise, "Kemal geldi bana, 'baba öğretmenlerimiz bize 23 Nisan'da görev verdi, Faik'le beraber İstiklal Marşımızı göğsümüzü gere gere okuyacağız' dedi. Ben de hadi inşallah dedim. Zaten başarılı bir öğrenciydi ikisi de çok başarılı, mükemmel bir çocuktu. Şimdi ben 23 Nisan'ı okulda çocuklarımızla kutlamamız gerekirken, evlatlarımızı alkışlamamız gerekirken Faik çocuğumuzun yanına geldim ciğerime taş basa basa. Devlet büyüklerimizden bu olayın peşini bırakmamalarını rica ediyorum. Bu normal bir trafik kazası değil. Faik'le Kemal, belki belediye başkanı belki hakim, belki de gazeteci olacaklardı geçekten çok başarılı çocuklardı. Bizim geleceğimizi yok ettiler kısacası. Bu trafik kazası değil. Rabbim bizlere sabır versin zor gerçekten. Devletimizden bu işin peşini bırakmamasını istiyorum" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Trafik Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti, Ailelerinden Adalet Çağrısı - Son Dakika

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