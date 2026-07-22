Konya'da Trafik Tartışmasında Kavga - Son Dakika
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Konya'da Trafik Tartışmasında Kavga

22.07.2026 10:55
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Konya'da motosiklet ve araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar şikayetçi.

Konya'da motosiklet ile araç sürücüsü arasında çıkan trafik tartışmasında araç sürücüsü motosiklet sürücüsüne saldırdı. Araç sürücüsünün önce otomobilin içinden motosikletliye vurduğu, ardından araçtan inerek yumrukla saldırdığı anlar kask kamerası tarafından kayıt edildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü cadde üzerinde durarak araç sürücüsü ile konuşmaya başladı. Bu sırada araç sürücüsü kask kamerasını fark etmesi üzerine motosiklet sürücüsüne araç içerisinden yumruk attı. Araçtan inen sürücü tekrar motosiklet sürücüsüne saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırdı. Bu anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Trafik Tartışmasında Kavga - Son Dakika

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