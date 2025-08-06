Konya'da Üç Ayrı Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Üç Ayrı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya\'da Üç Ayrı Trafik Kazası: 6 Yaralı
06.08.2025 15:36
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Beyşehir'de 3 trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Hüyük yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki otomobil Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde iken bir tırın dorsesine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan İ.T., A.T., N.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altın alındı. Kazazedelerin Konya'da hasta ziyareti yaptıktan sonra Derebucak ilçesine dönüş yolunda iken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Diğer kaza ise, Beyşehir -Konya kara yolunun Kızılören mevkisinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Beyşehir ilçe merkezindeki kazada ise Yeni Mahalle, Ravza Camii önünde seyir halindeki bir otomobil park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaşanan kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Üç Ayrı Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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