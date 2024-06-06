Konya'da üç tekerlekli motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da üç tekerlekli motosiklet kazası: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, üç tekerlekli motosikletin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

06.06.2024 17:00
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Konya'nın Kulu ilçesinde, üç tekerlekli motosikletin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. (63) idaresindeki 42 AVM 253 plakalı üç tekerlekli motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü H.D. ve eşi A.D. (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da üç tekerlekli motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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