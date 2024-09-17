4 metrelik köprüden aşağı uçtu! Genç kadın hayatını kaybetti

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Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin üst geçitten aşağıya düşme anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

26 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, Uluyayla Üst Geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak aşağıya düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Gümüşlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kaza anı saniye saniye kamerada26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptıktan sonra üst geçitten aşağıya düştüğü görülüyor.Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.