Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Tutuklama

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Tutuklama

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konya merkezli 4 ilde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

03.05.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Konya merkezli 4 ilde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz ve para karşılığında reçete düzenlemek suretiyle uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalarda Konya başta olmak üzere Karaman, Antalya ve Ankara illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 40'ı Konya'da olmak üzere 51 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, bir miktar esrar, 2 bin 586 adet sentetik ecza maddesi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 51 şüpheli şahıstan 36'sı sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Operasyon, Konya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
07:16 Hapsi istenen Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Padişah olamayacaksın Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
09:53 Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
09:28 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan kadın oldu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
09:23 Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı
09:18 Volkan Demirel Hatayspor’dan istifa etti Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
08:19 Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli “Sibergöz-37“ ile yakalandı Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli "Sibergöz-37" ile yakalandı
06:01 Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 10:32:03. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement