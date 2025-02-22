Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 79 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 79 Tutuklama

Konya'da Narkotik ekipleri 85 operasyonda 79 kişiyi tutuklayarak uyuşturucu ile mücadele etti.

22.02.2025 16:55
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Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

KONYA - Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik son 2 haftada düzenlediği 85 ayrı operasyonda 79 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar sonucu zehir tacirleri belirlendi. Toplam 85 operasyonda 160 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 54 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, uyuşturucu madde suçlarından aranan 35 şahıstan, 25'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda ise, 1 kilo 418 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 bin 445 adet ecstasy, 79 bin 496 adet sentetik ecza, 761 gram metamfetamin, 148 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 127,48 gram ADB-Butinica, 52 gram skunk, 45 gram esrar, 21 gram eroin, 13 gram kokain, 7.5 adet captagon, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 47 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 79 Tutuklama - Son Dakika

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