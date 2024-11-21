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Konya'da Yangın Paniği

Konya\'da Yangın Paniği

Kulu'da bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21.11.2024 18:33
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan kömürlük ve tandırlık olarak kullanılan müştemilatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Canımana Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan müştemilatta çıktı. Edinilen bilgiye göre, O.E.'ye ait evin müştemilatından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ev sahibinin yangına müdahalesi yeterli olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, müştemilat kullanılamaz hale geldi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Yangın Paniği - Son Dakika

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