Konya'da Yapılan Yol Denetiminde Eroin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Yapılan Yol Denetiminde Eroin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol denetimi sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, üç ayrı yere gizlenmiş toplam 21,71 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

09.07.2024 09:39
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Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerin yol denetimi sırasında durdurduğu otomobilde eroin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara Caddesi üzerinde yaptığı asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü S.G. ve yanında A.B.'nin yapılan GBT sorgularında ve aracın yapılan kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, araçta yapılan aramada, üç ayrı yere gizlenmiş toplam 21,71 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti" ve "Kullanmak için uyuşturucu madde temini" suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Yapılan Yol Denetiminde Eroin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Yapılan Yol Denetiminde Eroin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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