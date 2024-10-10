Konya\'daki trafik kazasında bir can daha kaybedildi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarparak taklalar attığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 10 gündür hastanede tedavi altında olan Sinem Akalın hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Konya-Karapınar kara yolu üzeri Yelekli mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı. Hafif ticari araç, taklalar atarak refüjde durabildi. Kazada, Batuhan Tatlı (22) ile Songül Özer'in (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Sinem Akalın (26), C.K. (20) ve M.A. (25) ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 gündür hastanede tedavisi süren Sinem Akalın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan C.K. ve M.A.'nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA