Konya Ereğli\'de Cip Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan cipte bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya- Adana karayolunda Ereğli'ye bağlı Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 27 APD 583 plakalı Skoda marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarparak karayolu üzerinde takla atarak yan durdu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA