Konya Kulu\'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Kulu ilçesi Kırkuyu Mahallesi olan 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedilirken, kısa süren sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremi hisseden vatandaşlar ise çok şiddetli sallandıklarını korku ve panikle sokağa çıktıklarını ifade etti. - KONYA