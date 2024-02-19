Konya Kulu'da Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya Kulu'da Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Konya Kulu\'da Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Niğde otobanı Kulu gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 33 AGE 547 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole giren tırın dorsesi şarampol kenarındaki tepeye yan yatarak devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yan yatan tır kurtarıcı marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya Kulu'da Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:40:31. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Kulu'da Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement