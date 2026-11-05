Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Konya\'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Beyşehir-Hüyük yolunda ticari taksinin devrildiği, Bademli Mahallesi yolunda otomobilin takla attığı kazalarda yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 18. kilometresi Yelten mevkii yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Beyşehir'in Bademli Mahallesi yolunda, Ali Akkanat Kampüsü KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. M.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Beyşehir Devlet Hastanesi3. SayfaBeyşehirOtomobilGüncelTrafikHüyükKonyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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