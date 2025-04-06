Konyaaltı Sahili Bayram Yoğunluğunda - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konyaaltı Sahili Bayram Yoğunluğunda

Geniş Video İzle

Antalya'da bayram tatilinin son gününde tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

06.04.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da 9 günlük bayram tatilinin son gününde tatilciler ve kent sakinleri zamanı Konyaaltı Sahili'nde geçirdi . Kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri ise sahilde kitap okuyup kumsalda oturmayı tercih etti.

Antalya'da kent sakinleri ile tatili fırsat bilerek Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistler Ramazan Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilin son gününde Konyaaltı Sahiline akın etti. Zaman zaman yağışlı geçen tatil süresince denize girmeye fırsat bulamayan kimi vatandaşlar kendini Akdeniz'in serin sularına bırakırken, kimileri ise sahilde yakınları ile sohbet edip, kitap okumayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

"Gelmişken denize girmemek olmaz"

Bazı vatandaşlarda kürek sörfüyle denizin keyfini çıkardı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Hakkari'den Antalya'ya geldiğini belirten Fevzi Bozkurt, "Antalya'ya tatil için geldim. Havalar biraz soğuk ama gelmişken de denize girmemek olmaz dedim. Su biraz bizim oralar gibi soğuk gibi duruyor. Hafta boyunca yağışlı geçtiği için çok bir kalabalık yok. Sadece Ruslar falan yüzüyor. Bizde onlara özeniyoruz, bakalım ne olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Yerel Haberler, Etkinlikler, Hava Durumu, Antalya, 3-sayfa, Turizm, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konyaaltı Sahili Bayram Yoğunluğunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel’in “Cunta“ sözlerine AK Partili Çelik’ten çok sert yanıt Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt
Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu

15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
14:25 Özgür Özel’in “Cunta“ sözlerine AK Partili Çelik’ten çok sert yanıt Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt
14:02 Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu
12:37 Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel’e tepki gösterdi Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:31 Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 15:37:25. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı Sahili Bayram Yoğunluğunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement