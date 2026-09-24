Koordinatları tercümanla belirlenen 2 yabancı uyruklu turist Kars Susuz'da kurtarıldı - Son Dakika
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Koordinatları tercümanla belirlenen 2 yabancı uyruklu turist Kars Susuz'da kurtarıldı

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Koordinatları tercümanla belirlenen 2 yabancı uyruklu turist Kars Susuz\'da kurtarıldı
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Kars Susuz'da Yolboyu ile Çamçavuş köyleri arasında mahsur kalan 2 yabancı uyruklu turist, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Koordinatları Ankara 112'deki tercüman aracılığıyla tespit edilen turistlere zorlu arazide ulaşıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta yardım çağrısında bulunan 2 yabancı uyruklu turist, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sonucu mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Turistlerin koordinatları tercüman aracılığıyla tespit edilerek ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay, Susuz ilçesine bağlı Yolboyu Köyü ile Çamçavuş Köyü arasında meydana geldi. Bölgede mahsur kalan 2 yabancı uyruklu turistin yardım talebinde bulunması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından çalışma başlatan AFAD ekipleri, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonunda turistlere ulaşmak için harekete geçti. Turistlerle iletişim kurulabilmesi amacıyla Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tercüman aracılığıyla görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda mahsur kalan turistlerin bulunduğu noktanın koordinatları tespit edildi. Koordinatların belirlenmesinin ardından Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekibi ve AFAD Arama ve Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekipler, verilen koordinatlar doğrultusunda bölgede arama çalışması başlattı. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmaların ardından mahsur kalan 2 turiste ulaşıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları noktadan güvenli şekilde çıkarılan turistler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerinin ardından turistlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaJandarmaTurizmGüncelturistAnkaraSusuzAFADKarsSon Dakika

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SON DAKİKA: Koordinatları tercümanla belirlenen 2 yabancı uyruklu turist Kars Susuz'da kurtarıldı - Son Dakika
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