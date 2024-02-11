Köpeğe çarpmamak için manevra yapan patpat yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan patpat yan yattı: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucunda patpat diye tabir edilen tarım aracı yan yattı. Kazada sürücü ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 18:55
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan patpat yan yattı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması neticesinde yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bayraktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.E.G. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması neticesinde yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü ve E.G. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan patpat yan yattı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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