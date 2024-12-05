Köpeğe Çarpmamak İçin Şerit Değiştirdi, Kaza Yaptı! - Son Dakika
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Köpeğe Çarpmamak İçin Şerit Değiştirdi, Kaza Yaptı!

Karabük'te köpeğe çarpmamak için şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. 4 yaralı var.

05.12.2024 23:27
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Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İtfaiye ve AFAD ekipleri otomobilde sıkışanları kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi

Araçtaki yaralı bir taraftan telefonla kaza yaptığı bilgisini verirken, diğer taraftan telefonun ışığı ile ekiplere yardımcı olmaya çalıştı

KARABÜK - Karabük-Yenice karayolunda köpeğe çarpmamak için şerit değiştiren otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan 2 kişi ise itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun mücadelesi sonrası kurtarıldı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Kahyalar köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Ufuk B. idaresindeki 34 KBV 884 plakalı Fiat marka otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince karşı istikametten gelen Aydın T. idaresindeki 78 AAN 749 plakalı Toyota marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Aydın T. ile yanında bulunan Akın Ç. ve Alaattin D. ile diğer otomobil sürücüsü Ufuk B. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ile İtfaiye, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

"Dakikalarca kurtarmak için mücadele verdiler"

Kazada ağır yaralanan sürücü Aydın T. ile yanında yolcu olarak bulunan Akın Ç. otomobilde sıkıştı. Her iki yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve AFAD ekipleri dakikalarca mücadele verdi. Durumu ağır olan sürücü Aydın T., ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren mücadelesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bu sırada ekiplerin durumu ağır olan sürücüyü kurtarmak için mücadele verirken, yanında bulunan arkadaşı ise kendisini arayanlara telefonla kaza yaptıklarını anlattı, diğer taraftan da telefonun ışığı ile kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.

Uzun uğraş sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Aydın T.'nin durumunun ağır olduğu, diğerler yaralılar Akın Ç. ve Ufuk B. ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Alaattin D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yaklaşık 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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