Köpek, otomobilin altından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köpek, otomobilin altından kurtarıldı

Esenyurt'ta sürücünün altına aldığı köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar kamerada.

17.09.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta sürücünün üzerinden geçmesi sonucu otomobilin altında kalan köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Sürücü ile beraber aracı kaldıran vatandaşlar köpeği dışarı çıkarırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde bir restoranın önüne park etmek için gelen otomobil sürücüsü, uzanan sokak köpeğini görmeyerek üzerinden geçti. Köpek, aracın altında bir süre sürüklenirken durumu fark eden esnaf sürücüyü durdurdu. Köpeği gören sürücü ve çevredeki diğer vatandaşlar hayvanın çıkmasına yardım etmek için otomobili kaldırdı. Vatandaşlardan biri köpeği olduğu yerden çıkarırken hayvan yaralanmadan olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Kamil Furkan Önemli, "Ben burada esnafım. Olay 2 hafta önce oldu. Ben içeride oturuyordum. Dışarıdan bir ses geldi. Çalışma arkadaşlarımın dışarı çıktığını gördüm. Bir arabanın başında uğraşıyorlardı. Ben de çıkıp baktığımda bir köpeğin sıkıştığını gördüm. Biz de kriko falan bulamadık. İnsanlık görevi olarak "Nasıl çıkarabiliriz?" diye kendimize sorduk. Arkadaşlarımız ile beraber seferber olduk. Arabayı kendimiz kaldırarak köpeği çıkarmaya çalıştık. Arabanın sahibi de bizim bir müşterimiz. Sabah saatleri olduğu için yorgundu herhalde. Köpek de kör noktada yattığı için büyük ihtimalle köpeği altına aldıktan sonra fark etti. Kendisi de çok üzüldü. Bizden yardım istedi. Köpeği çıkarttıktan sonra hiçbir sorun yoktu. O da çok korkmuştu zaten. Gözlerinde de bize karşı teşekkür ettiğini görüyorduk. Minnettarlığını gördük. Hep beraber esnaflar olarak arabayı kaldırdık. İnsanlık görevimizi yaptık. O da bir candır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Sokak Köpeği, Otomobil, Esenyurt, istanbul, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpek, otomobilin altından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
15:52 Düğüne ’’patlama’’ molası Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti Düğüne ''patlama'' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti
15:50 Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu
15:45 Hindistan’da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı Hindistan'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı
15:21 Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 11:47:51. #1.11#
SON DAKİKA: Köpek, otomobilin altından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement