Köpek, otomobilin altından kurtarıldı

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İstanbul Esenyurt'ta sürücünün üzerinden geçmesi sonucu otomobilin altında kalan köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Sürücü ile beraber aracı kaldıran vatandaşlar köpeği dışarı çıkarırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde bir restoranın önüne park etmek için gelen otomobil sürücüsü, uzanan sokak köpeğini görmeyerek üzerinden geçti. Köpek, aracın altında bir süre sürüklenirken durumu fark eden esnaf sürücüyü durdurdu. Köpeği gören sürücü ve çevredeki diğer vatandaşlar hayvanın çıkmasına yardım etmek için otomobili kaldırdı. Vatandaşlardan biri köpeği olduğu yerden çıkarırken hayvan yaralanmadan olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Kamil Furkan Önemli, "Ben burada esnafım. Olay 2 hafta önce oldu. Ben içeride oturuyordum. Dışarıdan bir ses geldi. Çalışma arkadaşlarımın dışarı çıktığını gördüm. Bir arabanın başında uğraşıyorlardı. Ben de çıkıp baktığımda bir köpeğin sıkıştığını gördüm. Biz de kriko falan bulamadık. İnsanlık görevi olarak "Nasıl çıkarabiliriz?" diye kendimize sorduk. Arkadaşlarımız ile beraber seferber olduk. Arabayı kendimiz kaldırarak köpeği çıkarmaya çalıştık. Arabanın sahibi de bizim bir müşterimiz. Sabah saatleri olduğu için yorgundu herhalde. Köpek de kör noktada yattığı için büyük ihtimalle köpeği altına aldıktan sonra fark etti. Kendisi de çok üzüldü. Bizden yardım istedi. Köpeği çıkarttıktan sonra hiçbir sorun yoktu. O da çok korkmuştu zaten. Gözlerinde de bize karşı teşekkür ettiğini görüyorduk. Minnettarlığını gördük. Hep beraber esnaflar olarak arabayı kaldırdık. İnsanlık görevimizi yaptık. O da bir candır" dedi. - İSTANBUL