Köpek Saldırısı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Köpek Saldırısı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de köpekler tarafından saldırıya uğrayan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında.

18.04.2025 14:19  Güncelleme: 15:28
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde saldırdıkları 72 yaşındaki adamın hayatını kaybetmesine neden olan köpekler sahipli çıkarken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Gümüşali köyünde iddiaya göre Mustafa Ö.'nün (72) köpeklerine başka köpekler saldırdı. Mustafa Ö., kendi köpeklerine saldıran köpekleri uzaklaştırmak isterken boş arazide saldırıya uğradı. Köpekleri mahalle sakinleri traktörlerle güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adama saldıran köpeklerin çoban köpekleri olduğu belirlendi. Köpeklerin sahibi olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların denetimli olarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Köpek Saldırısı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köpek Saldırısı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kasım Ömeroğlu:
    bu belediyeler başıboş köpekleri neden yapılamıyor kaç insan yaşlı çocuk daha ölmesi lazım mesela. 0 1 Yanıtla
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