Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Tedavi Altında

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Köpek sürüsünün saldırdığı çocuğun hastanedeki tedavisine devam ediliyor

ANKARA - Ankara'da sahipsiz köpek sürüsünün saldırısına uğraması sonucu yaralanan 13 yaşındaki erkek çocuğunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Çubuk ilçesinin Gökçedere Mahallesinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 13 yaşındaki Alperen T., dedesinin evine gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğradı. O sırada bölgeden geçen bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle kurtarılan çocuk ailesi tarafından Çubuk'ta yer alan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı derin ısırıklar sebebiyle yaralanan çocuk buradaki müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine nakledildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuğun bir süre doktorların gözetimi altında tutulacağı aktarıldı.