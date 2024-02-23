Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu - Son Dakika
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Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, bacağından yaralandı. Olay sonucunda bacağında yarık oluşan kadın, tedavi edildi ancak iltihaplanma nedeniyle işine gidemiyor. Mağdur kadın, sokak köpeklerine bir çözüm bulunmasını istiyor.

23.02.2024 08:46  Güncelleme: 08:49
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Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, bacağından yaralandı.

Olay, yaklaşık 10 gün önce Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Bedia Sural, işinden çıktıktan sonra evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında bacağında yarık oluşan kadın, hastanede tedavi edildi ve ayağına dikiş atıldı. Ayağından yaralanan kadın, bölgede oluşan iltihaplanma sonrası ayağa kalkamaz oldu. Mağdur kadının tek isteğiyse sokak köpeklerine bir çözüm bulunması.

Ayağında oluşan iltihaplanma nedeniyle işine gidemediğini ifade eden Bedia Sural, "Ben işe giderken köpek saldırısına uğradım, 10 gün önce. Şu anda ayağım iltihaplandı. Şu an işime gidemiyorum, çok mağdur duruma düştüm. Lütfen köpeklere bir çare bulunsun ve toplansın" dedi.

Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu
Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu - Son Dakika

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