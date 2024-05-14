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Köprüdeki feci kaza ucuz atlatıldı: Kazaya bakmak isteyen sürücü sebebiyle ikinci bir kaza meydana geldi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç hurdaya dönerken, araçlarda bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı. Kazayı gören bir tır sürücüsü ise kazaya bakmak isterken başka bir araca sürterek ikinci bir kazaya sebep oldu.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi D400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Kayıhan Acar'ın kullandığı 34 GDN 255 plakalı otomobil, Sanayi Köprülü Kavşağı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette gitmekte olan Murat Bedenli'nin kullandığı 42 AJU 715 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza yapan araçlar çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücülerinden Murat Bedenli ve araçta yolcu olarak bulunan Beyza Billurcu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"Gözüme bir perde indi, ne olduğunu anlamadım"

Kazanın ardından Çevreyolu köprüsünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken Alanya-Antalya yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araç sürücüsü Kayıhan Acar, önemli bir yaralanmanın olmamasının tek tesellisi olduğunu belirterek, "Alanya istikametinden yolun sol şeridinden gelirken köprülü kavşaktan indiğim sırada yoldaki engebe nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Ondan sonrasında gözüme perde iner gibi ne olduğunu anlamadan aynı istikamette giden araca arkadan çarptım. Sonra bariyerlere çarparak buraya kadar geldim" dedi. Kazanın ardından Çevreyolu köprüsünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken Alanya-Antalya yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya bakmak isterken ikinci bir kaza meydana geldi

Çevreyolunu kilitleyen kaza sonrası yoldaki trafik işaretleri ve trafik polislerinin uyarıları yeni bir kaza meydana gelmesini engelleyemedi. Tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafikte kaza yapan araçlara bakan bir tır yine aynı güzergahta seyir halindeki başka bir otomobile sürtmek suretiyle kaza yaptı. Trafik polisleri dikkatli olmayan tır sürücüsüne dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.