ABD'de seyir halindeki bir aracın köprüden otoyola düşmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
ABD'de yaşanan trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. ABD'nin California eyaletinin başkenti Sacramento'da seyir halindeki bir araç 5 şeritli eyaletler arası bir otoyola uçtu. Araç, otoyoldaki hiçbir araca çarpmadan takla atarak bariyerleri aşıp refüje düştü. Can kaybı yaşanmayan kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, otoyol saatlerce trafiğe kapatıldı. - CALİFORNİA
Son Dakika › 3.Sayfa › Köprüden Düşen Araçtan Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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