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Kopya çetesi çökertildi: 4 gözaltı - Son Dakika
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Kopya çetesi çökertildi: 4 gözaltı

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda; kopya çekmek için düzenek kurarak haksız kazanç elde eden 4 şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursiyerlerine yönelik e-sınavlarda 4 farklı tarihte kopya çekme düzeneği ile sınava giren 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kopya çekme düzeneklerini para karşılığı kursiyerlerin üzerine yerleştiren organizatörleri yakalamak için harekete geçti. Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; kopya çekme düzeneğinde kullanılan cep telefonları, kulaklıklar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kopya çetesi çökertildi: 4 gözaltı
17.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:25
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Kopya çetesi çökertildi: 4 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda; kopya çekmek için düzenek kurarak haksız kazanç elde eden 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursiyerlerine yönelik e-sınavlarda 4 farklı tarihte kopya çekme düzeneği ile sınava giren 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kopya çekme düzeneklerini para karşılığı kursiyerlerin üzerine yerleştiren organizatörleri yakalamak için harekete geçti. Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; kopya çekme düzeneğinde kullanılan cep telefonları, kulaklıklar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Gözaltı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kopya çetesi çökertildi: 4 gözaltı - Son Dakika


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