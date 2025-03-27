Kore gazisi 95 yaşında son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybeden 95 yaşındaki Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Darıca ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Serin, dün hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Serin'in cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınarak ilçede bulunan Hacı Tahir Kavala Camii'ne getirildi. Düzenlenen askeri törene Derince Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Hikmet Girgin, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Emniyet Müdürü Kemal Akıner, ilçe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Darıca Şube Başkanı Hüseyin Çoban, dernek yönetimi, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Serin'in cenazesi Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.