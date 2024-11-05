Körfez Rafinerisinde Patlama: 8 Yaralı

3.Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan rafineri tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, işçiler ise güvenli bölgeye tahliye ediliyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan rafineri tesisinde 13.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Tesisten dumanlar yükselirken, bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tesisin kendi sağlık ekipleri ile itfaiyesi olaya kısa sürede müdahale etti. Bazı binalarda hasar meydana gelirken, işçiler ise güvenli alanda toplanarak, tahliye edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin incelesi sürüyor. - KOCAELİ