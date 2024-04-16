Körfez Ülkeleri Şiddetli Yağışla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Körfez Ülkeleri Şiddetli Yağışla Mücadele Ediyor

Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu. Umman'da 18 kişi hayatını kaybederken, diğer ülkelerde de önlemler alındı.

16.04.2024 13:06  Güncelleme: 13:10
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Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu. Umman'da şiddetli yağışın yol açtığı selde 18 kişi hayatını kaybetti.

Körfez ülkesi Umman'da Pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Maskat, Kuzey El Batina, Güney Al Batina, Eş Şarkiye, Ez Zahire ve Ed Dahiliye başta olmak üzere birçok bölge sular altında kaldı. Umman Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden 10'unun bir araçta sürüklenen öğrenciler olduğu aktarıldı. Umman Kraliyet Polisi ve Umman ordusu, selden etkilenen bölgelerde mahsur kalanların tahliyesi için görevlendirildi. Meteoroloji servisi ise Musandam, Ez Zahire, El Buraymi, El Batina ve Ed Dahiliye bölgelerinde şiddetli yağış uyarısında bulunurken, Muskat ve El Vusta bölgesinde ara ara yağış beklendiğini kaydetti.

Şiddetli yağış komşu ülkelerde de etkili

Komşu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı da şiddetli yağış vurdu. BAE'de otoyollar sular altında kaldı, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarda aksamalar yaşandı. Devlet okullarında bugün ve yarın uzaktan eğitime geçildi. - MUSKAT

Kaynak: İHA

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