Korkuteli\'nde Feci Trafik Kazası

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri gözyaşları içinde Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Ramazan U. idaresindeki 09 NC 159 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Çelik ve Kemal Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü sürücü Ramazan U. ve diğer yolcu Ömer M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazeleri gözyaşları içinde teslim alındı

Feci kazada hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Çelik ve Kemal Yalçın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin teslimi sırasında kazada genç yaşta hayatını kaybeden Abdullah Çelik'in babası gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı babayı yakınları teselli etti. Yakınlarının gözyaşları içinde teslim alınan iki gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketleri Korkuteli'nin Sülekler Mahallesi'ne götürüldü. - ANTALYA