Korkuteli\'nde Feci Trafik Kazası

05.04.2026 13:23
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki genç trafik kazasında hayatını kaybetti, cenazeleri teslim alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri gözyaşları içinde Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Ramazan U. idaresindeki 09 NC 159 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Çelik ve Kemal Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü sürücü Ramazan U. ve diğer yolcu Ömer M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazeleri gözyaşları içinde teslim alındı

Feci kazada hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Çelik ve Kemal Yalçın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin teslimi sırasında kazada genç yaşta hayatını kaybeden Abdullah Çelik'in babası gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı babayı yakınları teselli etti. Yakınlarının gözyaşları içinde teslim alınan iki gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketleri Korkuteli'nin Sülekler Mahallesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
