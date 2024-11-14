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Korna Yalanı Ortaya Çıktı

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Adana'da sürücü, kornasının çalışmadığını iddia etti ama polis kontrol edince ceza uygulandı.

14.11.2024 20:39
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"Kornam çalışmıyor" yalanını polis ortaya çıkardı

Trafik ekipleri gereksiz korna çalanlara yönelik yaptığı uygulamada bir sürücü ceza yememek için "Kornam çalışmıyor" diye savunma yaptı

Ancak polis kornayı kontrol ettiğinde çalıştığını tespit ederek cezai işlem uyguladı

ADANA - Adana'da trafik ekipleri gereksiz korna çalanlara yönelik yaptığı uygulamada bir sürücü ceza yememek için "Kornam çalışmıyor" diye savunma yaptı, ancak polis kornayı kontrol ettiğinde çalıştığını tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Tepebağ Mahallesi Seyhan Caddesinde gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine yönelik uygulama düzenlendi.

Sürekli kornaya bastığı için uygulamaya takılan sürücü ise polise kornasının çalışmadığını belirterek, "Abi bende korna çalışmıyor. 50 araba yan yana gidiyor. Benim kornam zaten çalışmıyor. Abi kornam çalışmıyor, gelip bakabilirsin. Başkası kornayı çalmış, ben boş yere ceza yiyeceğim" diye kendini savundu. Anacak trafik polisi aracın kornasını kontrol ettiğinde çalıştığını tespit etti. Polis bunun üzerine sürücüye cezai işlem uyguladı.

Yapılan uygulamada 35 toplu taşıma sürücüsüne gereksiz korna kullanımından toplam 24 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Korna Yalanı Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Korna Yalanı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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